Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин заявил, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов «Искандер» в Калининградской области, передает РИА «Новости».

«Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — заявил Келин.

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что размещение Россией ракет «Искандер-М» в Калининградской области на постоянной основе «стало бы откатом» в процессе обеспечения европейской безопасности.