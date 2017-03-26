Глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье в британском издании The Guardian обвинил российские власти в намерении возродить СССР.

По его словам, Западу не стоит доверять России, а возрождение СССР и создание «новой Российской империи» стали для Кремля «навязчивой идеей».

«России нельзя доверять. Правительство Украины принципиально другое, но мы понимаем образ мышления руководства Кремля: с Россией, как расскажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы», — пишет украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия на данный момент представляет «наибольшую угрозу» для безопасности Запада с 1945 года.

«Не может быть никакой речи о снятии санкций, <…> и эти санкции вредят России больше, чем Кремль может признать», — добавил министр.

Климкин также рассказал о «гибридной войне», одним из инструментов которой якобы является телеканал RT.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что быстрому налаживанию отношений между Россией и Украиной мешает «эмоциональный накал» и «идеологическое одурманивание».