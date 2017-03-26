В Москве на Котляковском кладбище обнаружили тело мужчины рядом с могилой его дочери.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«На кладбище обнаружили тело помощника депутата Государственной думы Никифорука В. П. Тело найдено на могиле его дочери, которая погибла в ноябре 2016 года», — сказано в сообщении.

Также указано, что рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Источник сообщил, что рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.