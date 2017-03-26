Военнослужащие армий США и Великобритании, а также военная техника прибыли в Польшу из Германии транзитом через чешскую территорию. Об этом сообщил представитель генерального штаба чешской армии Ян Шульц, передает «Радио Польша».

«Чешско-польская граница была пересечена незадолго до 11:00 по среднеевропейскому времени в районе города Наход (северо-восток Чехии)», — отметил Шульц. По его словам, всего по дорогам республики семью колоннами проследовали 125 единиц военной техники и 550 военнослужащих США и Великобритании.

Транзит осуществлялся по маршруту город Розвадов (Западная Чехия) — город Стара-Болеслав (Центральная Чехия) — город Наход (северо-восток Чехии).

Американские и британские подразделения укрепят восточное крыло НАТО в Польше. Это согласуется с планами поддержки Варшавы и прибалтийских стран, которые настаивали на усилении присутствия альянса в Восточной Европе, добавляет «Интерфакс». Решение разместить в странах Балтии и Польше многонациональные батальоны на основе ротации было принято на саммите в Варшаве в 2016 году по просьбе прибалтийских стран. Основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что надо быть готовым к острой реакции России на размещение в странах Балтии батальонов НАТО.