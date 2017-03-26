В центре Петербурга проходит акция за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как передает «Росбалт», пришедшие скандируют «Хватит врать и воровать», «Верните мою страну», «В моей семье никто не ворует» и «Это наша страна».

Многие пришли с самодельными плакатами, посвященными коррупции в России. Также у некоторых активистов на одежде наклейки со словами «Не врать» и «Не воровать». Участники акции пришли с изображениями желтой уточки, которая стала символом расследования оппозиционера Алексея Навального, посвященного Дмитрию Медведеву.

На акции присутствуют более 2 тыс. человек. Но люди продолжают приходить. Точное количество оценить сложно. Незадолго до официального старта мероприятия были задержаны два активиста. Об этом сообщил фотограф Давид Френкель.

На акцию также пришли активисты НОД, которые выступают в поддержку президента РФ Владимира Путина. Они также держат в руках плакаты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к России.