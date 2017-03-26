В эти выходные президент США Дональд Трамп отправился в Виргинию поиграть в гольф в Trump National Golf Club. Для Трампа это уже 12-я по счету поездка в гольф-клуб за 9 недель пребывания у власти!

Как утверждают аналитики журнала Politico, столь частые поездки по гольф-клубам не только отвлекают мистера Трампа от руководства страной и приводят к принятию непродуманных и противоречивых решений, но и дорого обходятся американским налогоплательщикам. Каждый выезд американского лидера стоит, примерно, 3 миллиона долларов.

В ответ на предложение журналистов на брифинге в Белом доме сократить число выездов в гольф-клуб хотя бы в целях экономии госсредств пресс-секретарь Шон Спайсер, пишет лондонский Independent, заявил, что «президент всегда путешествует». Он также добавил, что «президент и впредь продолжит активно ездить по стране и проводить встречи и заседания для решения проблем, которые стоят перед Америкой».