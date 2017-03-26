Злоумышленник бросил гранату в магазин на юге Филиппин, жертвами нападения стали четыре человека, 23 получили ранения, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в селении неподалеку от аэропорта в провинции Сулу. Власти задержали нападавшего.

Следствие исключило версию о теракте. Точный мотив нападения пока не называется, однако, по данным правоохранительных органов, нападавший мог действовать из мести. Незадолго до инцидента группа мужчин избила его неподалеку от магазина, обвинив в краже мобильного телефона.