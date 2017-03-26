Полиция задержала политика Алексея Навального на акции против коррупции в Москве, сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов

Участники акции, которые шли вместе с Навальным, заблокировали автозак, куда поместили политика, и не дают ему проехать.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что он был задержан у станции метро «Маяковская». Она также пишет, что кто-то специально перегораживает дорогу машинами, чтобы автозак не проехал, передает «Дождь».

Митинги «Он нам не Димон» прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов. На многих из них прошли задержания, так, несколько десятков человек были задержаны во Владивостоке; задержания прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Екатеринбурге.

Многочисленные митинги (во многих городах не согласованные местными властями) прошли также в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Чите, Барнауле, Хабаровске. Всего, по данным Навального, аналогичные акции готовы были проводить около ста городов РФ.

Цель митингов – борьба с коррупцией и расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, среди которых яхты, особняки, элитные земельные участки и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.