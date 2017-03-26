Центральные проспекты и улицы Тбилиси украшены флагами ЕС. Здесь проводятся народные гуляния, публику знакомят с кулинарией европейских стран, а музыканты исполняют европейские хиты.

Как передает Взгляд.ру, в флаг ЕС в субботу окрасили в Тбилиси телебашню и Мост дружбы.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с группами студентов направится в Афины в понедельник. Это направление выбрано для первых безвизовых поездок как «колыбель демократии». Затем глава правительства Грузии посетит Брюссель.

Специально декорируют аэропорт Кутаиси, откуда вылетят премьер и сопровождающие его группы. В этот же день из Кутаиси будут совершены и регулярные рейсы в Салоники, Ларнаку, Варшаву и Будапешт.

Квирикашвили сообщал, что Грузия вносит изменения в систему контроля на границах против нарушителей безвизового режима с Европой. Если гражданин Грузии не вернется в страну спустя три месяца, а это — максимальный допустимый срок пребывания в Шенгене по безвизовому режиму, включится специальное оповещение.

«После этого специальным циркуляром мы проинформируем страны ЕС о нарушителе и начнем его поиски для начала процедуры реадмиссии», — сообщил председатель правительства Грузии.

По словам Квирикашвили, в итоге расходы на процесс возвращения на родину будут взысканы с нарушителя.

«Мы – ответственный партнер ЕС», — подчеркнул он.

Также он сообщил, что Грузия работает со всеми странами ЕС, чтобы ее внесли в список безопасных государств, исключив тем самым прошения об убежище по «банальным причинам».

10 марта МИД Грузии открыл масштабную информационную кампанию, чтобы не допустить нарушений гражданами страны правил пребывания в Европе, так как это может повлечь приостановку начинающегося с 28 марта безвизового режима со странами ЕС.