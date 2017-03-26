Британские учёные, работающие в Имперском колледже Лондона и Королевского колледжа искусств, помогут человеку определить, с кем лучше всего флиртовать. Для этого они создали особые наплечники с щупальцами. Благодаря встроенным камерам они помогают определить и рассказать о заинтересовавшемся человеке.

Современным людям станет проще познакомиться с незнакомыми людьми. Зафиксировав человека, который заинтересован в знакомстве, наплечники Ripple пошлют сигнал спине носителя гаджета. Кроме того, устройство поможет подсказать, угадал ли владелец пытаясь узнать, кто им заинтересовался.

Как передает Vistanews, для этой цели разработчики снабдили его компьютерным блоком для обработки данных и камерами для распознавания лиц. Более того, если люди испытывают взаимность друг к другу, каркасы начинают теплеть.