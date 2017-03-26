В Москве начались задержания в преддверии акции оппозиции, которая назначена на 14.00. Об этом в соцсетях сообщают сами участники акции, передает РБК.

Первое задержание произошло возле станции метро Пушкинская. Полиция задержала участника акции с плакатом «Коррупция убивает будущее».

По данным «Дождя», сотрудники полиции задержали трех участников несанкционированного митинга у станции метро «Белорусская.

«Двух человек с плакатами задержали за участие в несанкционированном митинге. Также задержали мужчину за распитие спиртных напитков в публичном месте и оскорбление представителей власти», — сообщает корреспондент телеканала.