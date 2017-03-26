Азербайджано-датское совместное предприятие по производству мяса индейки планируется открыть в Исмаиллинском районе Азербайджана, заявил новоназначенный посол Дании в Баку Свенд Оллинг.

«Датские компании будут применять в Азербайджане современные технологии в сфере пищевой промышленности и планируют открыть вместе с азербайджанскими партнерами в Исмаиллинском районе фабрику по производству мяса индейки», — сказал С.Оллинг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Интерфакс».

Посол отметил успешную деятельность датских компаний в Азербайджане.

С.Оллинг также сказал, что подписание соглашения об освобождении от двойного налогообложения послужит расширению экономического сотрудничества между двумя государствами.

Посол Дании вручил президенту свои верительные грамоты и подчеркнул, что официальный Копенгаген поддерживает территориальную целостность Азербайджана.