Иран объявил о введении санкций в отношении 15 американских компаний, которые «оказывают пособничество терроризму», передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным агентства, «МИД Ирана объявил, что Тегеран налагает санкции на 15 американских компаний, поддерживающих терроризм, в ответ на новые санкции Вашингтона в отношении Ирана».

Ранее США ввели санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.