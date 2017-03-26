Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что необходимо вернуть обязательное изучение русского языка в школы Молдавии, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу», — сказал он.

Додон отметил, что более 90% граждан Молдавии разговаривают на русском языке.

«Знание русского языка для каждого в Молдове — это очень серьезный плюс, это преимущество по сравнению с другими нашими соседями», — подчеркнул молдавский президент.

Русский язык в Молдавии имеет статус языка межнационального общения.