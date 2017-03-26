В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, ожидается местами слабый туман.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем — 11-16 градусов тепла, местами — 18 градусов тепла, в Баку ночью — 6-8, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 60-65 процентов. Ночью и утром местами ожидается туман, к вечеру в некоторых горных районах ожидается дождь. Будет дуть западный ветер, местами ветер усилится.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, к вечеру в некоторых горных районах дождь. Будет дуть западный ветер, местами ветер усилится. Ночью 2-7 тепла, днем 14-18 тепла, местами — 21 градусов тепла, в горах ночью от -1 мороза до-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.