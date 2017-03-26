В американском городе Темпле полицейские устроили настоящую погоню за коровой, которая сбежала из загона. Видео инцидента опубликовано на «Ютубе».

Как передает Лайф, на кадрах видно, что сначала правоохранители долго едут за животным, которое пытается скрыться от погони. Затем корова забегает в загон, но, когда полицейский пытается закрыть ворота, она бросается прямо на него и снова оказывается на воле.

К счастью, правоохранитель успел вовремя отскочить в сторону.

Как разворачивались события дальше и удалось ли в результате поймать корову, местные СМИ не сообщают.