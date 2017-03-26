Ученые советуют землянам готовиться к катастрофическим изменениям климата в 2017 году. Об этом сообщили специалисты из Всемирной метеорологической организации.

Те аномальные изменения климата, с которыми столкнулись жители планеты Земля в 2016 году продолжатся. Трансформации станут еще более существенными и размеры возможных жертв сейчас предсказать не в силах никто.

Эксперты провели встречу в Швейцарии в Женеве, после обсуждения ряда вопросов они заявили, что человечество должно готовиться к природным катаклизмам планетарного масштаба. Они напомнили, что в прошлом году произошли значительные затопления в Южной Америке в Перу. В результате наводнения погибли более 80 человек, а около 100 тысяч граждан этой страны вынужденно покинули родину. В Северной Америке в США люди стали свидетелями града величиной с куриное яйцо среднего размера. В результате природной стихии пострадали люди и транспортные средства.

Ученые говорят, что погодные условия прошлого года могут показаться очень хорошими по сравнению с теми катаклизмами, которые землянам предстоит пережить в 2017 году. Люди должны быть готовы к сложностям, заявляют эксперты из Всемирной метеорологической организации.