Ученые из Института Кюри во Франции научили собак практически безошибочно определять рак молочной железы по запаху, сообщил сайт Nation News. В случае возникновения злокачественного образования тело больной начинает выделять специфический запах, который могут улавливать животные с тонким нюхом.

В течение полугода 30 немецких овчарок тренировали по специальной программе: перед ними ставили четыре коробки с бинтами, которые предварительно соприкасались с грудью трех здоровых женщин и одной больной. Определять запах болезни собаки научились с почти стопроцентной точностью.

Таких собак могут начать использовать для обследований женщин с низким уровнем дохода и стран третьего мира, где не всем доступна полноценная медицина.