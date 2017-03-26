Как передает RT, в результате происшествия один человек погиб, десятки получили ранения.
Подробностей произошедшего не приводится.
Дата: 2017/03/26 13:02
Раздел: Мир
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