В одном из ночных клубов Цинциннати (американский штат Огайо) произошла стрельба, сообщает New York Daily News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Как передает RT, в результате происшествия один человек погиб, десятки получили ранения.

Подробностей произошедшего не приводится.