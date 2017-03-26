Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет рассматривать предложение Украины о замене российского участника конкурса «Евровидение».

Как передает Газета.ру, об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Предложение украинских властей направить на «Евровидение» другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это – в принципе невозможно», — написал он.

По словам Клинцевича, Юлия Самойлова заслужила участие в конкурсе и смена представителя станет «предательством».

«Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будет ни при каких обстоятельствах», — подытожил он.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.