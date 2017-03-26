Запланированные оппозицией митинги против коррупции прошли в крупнейших городах востока России. В некоторых из них акции были несогласованными и привели к задержаниям. Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает РБК..

По оценке издания НГС.Новости численность митинга в Новосибирске превысила 2000 человек. Перед собравшимися выступил представитель незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко, а по Skype к ним обратился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.

Во Владивостоке митинг был несанкционирован, тем не менее, в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта». Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.

В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным «Забмедиа», помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.

В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24», на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.

Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Красноярске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге.

Поводом для антикоррупционных акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы.