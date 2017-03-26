Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал имена некоторых игроков, которые войдут в стартовый состав команды на матч отбора ЧМ-2018 против Азербайджана, а также рассказал о состоянии здоровья Месута Озила, пропустившего матч с Англией из-за травмы.

«Марио Гомес начнет встречу с первых минут. Он всегда создает немалые проблемы защите команды-соперника. Думаю, сегодня у нас будет немало голевых моментов», — заявил Лев.

«Бенедикт Хеведес тоже выйдет в стартовом составе, а пару ему в центре обороны составит Матс Хуммельс. Так было запланировано изначально, поэтому очень важно было предоставить Хеведесу отдых в матче с Англией».

«Мы решим, кто займет место в воротах команды, после тренировки».

«Все игроки здоровы, кроме Месута Озила. Его участие в матче пока под вопросом. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после последней тренировки перед игрой. У Месута были проблемы со спиной. Он прошел лечение; посмотрим, как он будет себя чувствовать на тренировке, и решим, задействовать ли его в матче».