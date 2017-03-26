В случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер». Об этом заявил президент страны-оккупанта — Армении Серж Саргсян, выступая перед военнослужащими и членами их семей в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

«За год мы настолько укрепили границы и вооружили войска, что сегодня передовая линия стала практически неузнаваемой. Сегодня, наши парни, могут следить за передвижением противника в глубине его территории. Сегодня по всем направлениям территории нашего жаждующего войны соседа вплоть до самых важных инфраструктур направлена сверхсовременная мощная ударная сила. И сегодня, в случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер». И это очень хорошо понимают в соседней стране», — заявил Саргсян.

Президент страны-оккупанта уверен, что популизм и слабость на верхушке пирамиды безопасности уничтожат армянский народ. Саргсян рассказал, что, соглашаясь на перемирие во время эскалации в апреле прошлого года, власти Армении знали, что так и не отвоевали «один-два холма».

«Какой-то популист, испугавшись внутриполитической ситуации, наверняка пожертвовал бы жизнями еще сотни солдат, чтобы вернуть этот клочок земли и потом строить из себя героя. Только сильный мог приказать сберечь жизни, взяв на себя удары пустого популизма, понимая, сколько территорий до этого молча отвоевывал, и сколько отвоюет в следующий раз. Человеческую жизнь могут ценить лишь сильные», — подчеркнул Саргсян.

В апреле прошлого года в Ереване официальные лица уверяли, что никаких территориальных потерь со стороны Армении не было вообще. Затем уже президент этой страны заявлял, что армия отодвинулась всего лишь на 200-300 метров, а затем он признал потерю 800 гектаров, притом, что реальные потери составили не менее 2 тыс. га.