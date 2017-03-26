Канада разместит в Восточной Европе шесть многоцелевых истребителей CF-18, разработанных на базе американского истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet. Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, канадская авиация и обслуживающий персонал разместятся в Исландии в знак солиданости с союзниками по НАТО.

Патрулирование «без боекомплекта» начнется уже в конце мая текущего года. Полеты будут продолжаться на протяжении нескольких недель.

Как передает «Корреспондент», таким образом будет поддерживаться боеспособность самолетов.