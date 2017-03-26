Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Присутствие в этих регионах поможет РФ «ущипнуть» Запад.

Об этом сообщила вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor, которую иногда называют «частной американской разведкой», Рева Гужон, передает «Апостроф».

«Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Конечно, Россия пытается играть роль вредителя в Черногории, чтобы помешать ее интеграции в НАТО. Если мы посмотрим на отношения России с Сербией, то похоже на то, что Россия усиливает свою поддержку, расширяя военные поставки. А это, в свою очередь, увеличивает потребность Косово в повышении своей обороноспособности. Что, конечно, будет беспокоить европейцев», — отметила Гужон.

По ее словам, если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада.

«Поэтому я думаю, что Балканы — очень логичное место для России, чтобы вновь разжечь напряжение, когда европейцы меньше всего могут себе это позволить. Интересные тенденции есть на Кавказе, в Нагорном Карабахе, где Россия играет и с Арменией, и с Азербайджаном. Там все еще существует потенциал для военной эскалации. Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах», — считает Гужон.

Она добавила, что Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе.