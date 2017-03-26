Подконтрольный хуситам уголовный суд в столице Йемена Сане приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.

По данным RT, приговор Хади вынесен с формулировкой «за подстрекательство и помощь агрессору — Саудовской Аравии — и её союзникам».

Кроме того, к смерти приговорены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе — посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак и бывший министр иностранных дел Рияд Ясин.

Ранее в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что в результате эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли более 4,5 тыс. мирных жителей и свыше 8 тыс. были ранены.