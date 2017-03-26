Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (5 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района и в селе Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Бала Джафарли, Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым Газахского района и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.