В последнее время в политическом дискурсе армянского руководство в очередной раз обостряется интерес к идее признания независимости сепаратистского образования «НКР». Впервые активная дискуссия по этому поводу развернулась в мае 2016 года, когда правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости оккупированного Нагорного Карабаха. Второй раз это происходит сейчас, в марте 2017 года, накануне парламентских выборов в Ереване, вызвав справедливую критику со стороны Азербайджанской Республики.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Армении Эдварда Налбандяна, сделанное 1 марта 2017 года 2017 года в Ханкеди, о том, что независимость «НКР» может признать ещё одно государство, наименование которой не сообщается, представляет собой отличный повод для того, чтобы доказать всю несостоятельность доводов армянского политика. Доказательство несостоятельности высказываний министра иностранных дел Армении необходимо хотя бы для того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько «игра в суверенитет» отображает всю смехотворность позиции армянского руководства. Кроме того, детальный анализ подобных заявлений целесообразно для того, чтобы не дать повод политическому безумству режима Сержа Саргсяна ввести в заблуждение международное сообщество.

Совершенно ошибочно истолковав введённое в оборот ещё в XVI веке понятие «souveraineté», Эдвард Налбандян пробудил к жизни давнюю утопию режима президента Армении о международном признании «НКР». В своём заявлении он попытался определить суверенитет как неотъемлемую функцию международного права и убедить свою целевую аудиторию в том, что сепаратистское образование, образованное на оккупированной территории Азербайджанской Республики, может получить международное лицо исключительно благодаря признанию. Однако, современная геополитическая ситуация такова, что суверенитет определяется по факту своего источника. Так, международным сообществом установлено, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, что имеет своё реальное подтверждение в резолюциях Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Это установленный факт. Помимо прочего, неоспоримо то, что Азербайджанская Республика является суверенным государством, самостоятельно осуществляющим свою как внешнюю, так и внутреннюю политику. И это тоже факт. А поскольку Азербайджан суверенен, тот его суверенитет распространяется на все территории, входящие в его состав, в том числе и на Нагорный Карабах. Обстоятельство армянской оккупации Нагорного Карабаха ни коем образом не умаляет суверенное право Азербайджана на данную территорию, а наоборот, побуждает Азербайджан отстаивать свой суверенитет любыми доступными способами, что на данный момент исторического развития особенно актуально.

Нелепо требовать международного признания непризнанного и, к тому же, сепаратистского образования, если тем, кому это требование предъявляют, «НКР» вообще не считается государством как таковым. По какому праву Азербайджан или кто бы то ни было, включая Россию, США или другие страны, стали бы признавать независимость оккупированной территории? Критерий оккупации территории представляет собой весьма неудачный индикатор для того, чтобы отличить квазигосударственное образование от временно оказавшейся под властью агрессоров части государственной территории Азербайджанской Республики. Оккупационная власть, установленная в Нагорно-Карабахском регионе, никогда не дорастёт до суверенитета, в полном смысле этого слова, а потому никакое международное признание, в данном случае, никогда не будет иметь никакого юридического смысла.

Эдвард Налбандян может заявлять о чём угодно, несмотря на абсолютную несостоятельность своих заявлений. Он может бредить о независимости «НКР», но он содрогнётся, когда узнает, что никакое международное признание сепаратистского режима, установленного на оккупированной части Азербайджанской Республики, не будет иметь решающей силы в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Более того, в настоящее время не существует ни одного государства на политической карте мира, которое смогло бы пойти на столь необдуманный шаг признания суверенитета «НКР», что фактически сможет означать объявление войны Азербайджану. А потому заявление главы внешнеполитического ведомства Армении представляет собой очередную профанацию, вряд ли когда-либо способной найти своё воплощение в реальности.

Денис Коркодинов

российский политтехнолог