Правоохранители Лондона задержали еще двух человек после того, как автомобиль наехал на пешеходов в центре города, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании двух мужчин.

Как сообщается на сайте полиции, всего были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет по подозрению в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений и хранении колюще-режущих предметов. Все четверо в настоящий момент остаются под стражей.

В воскресенье машина наехала на пешеходов в центре Лондона. Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. На месте происшествия было обнаружено два ножа — один в брошенном автомобиле, другой рядом с ним. Три человека были госпитализированы, их травмы не несут угрозы жизни.

Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт.