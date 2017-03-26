Избирательные участки открылись для голосования в воскресенье на досрочных парламентских выборах в Болгарии.

Как передает РИА Новости, болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года.

Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей. ЦИК страны сообщил, что в предстоящих выборах 2017 года примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата.

Участки откроются в 7.00 по местному времени и закроются в 20.00. На территории Болгарии будет открыто 12 294 секций для голосования, также будут использованы 184 передвижные и 254 временные секции.