Азербайджан планирует вложить 60 миллионов евро в развитие железнодорожных объектов в иранской Астаре с целью полной активизации международного транспортного коридора «Север-Юг».

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в четверг замглавы отдела планирования и инвестиций «Иранских железных дорог» Норулла Бейранванд.

По его словам, около половины этой суммы будет направлено на финансирование строительства 1,4-километровой железной дороги до Астары (Иран), а также здания железнодорожной станции.

«Остальные средства будут направлены на строительство топливного, грузового, зернового и контейнерного терминалов. Годовая пропускная способность коридора по перевозке товаров, как ожидается, увеличится на два миллиона тонн после завершения проекта по созданию железнодорожных объектов в иранской Астаре», — сказал Бейранванд.

Он не стал раскрывать деталей соглашения, однако, отметил, что азербайджанская сторона взяла на себя обязательства по покрытию инвестиционных рисков проекта.

Говоря о планах соединения железных дорог Ирана и Азербайджана в рамках коридора «Север-Юг», Бейранванд назвал железнодорожный участок Решт-Астара (внутри Ирана) недостающим звеном коридора.

«В то же время строительство участка Казвин-Решт почти завершено. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Однако сторонам по-прежнему необходимо завершить переговоры о финансировании проекта строительства 164-километрового железнодорожного участка, соединяющего города Решт и Астара», — сказал Бейранванд.

Говоря о трудностях, связанных со строительством участка Решт-Астара, он сказал, что земли, где планируется проложить участок железной дороги, являются дорогими с точки зрения стоимости, и иранское правительство должно выкупить их у владельцев.

«Согласно последним соглашениям между Тегераном и Баку, Иран должен выкупить эти земли, а Азербайджан профинансирует строительство железнодорожного участка стоимостью 500 миллионов долларов. По моим прогнозам, документ о финансировании будет подписан в течение следующего месяца, а строительство этого участка будет завершено к марту 2018 года», — сказал представитель «Иранских железных дорог».

По его словам, главная цель стратегического сотрудничества между железными дорогами Ирана и Азербайджана заключается в активизации международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Этот коридор принесет пользу Ирану в плане увеличения объема грузов, перевозимых через страну. Одновременно коридор создаст значительно более короткий маршрут для транспортировки индийских товаров в Европу, так как обещает сократить более 40 процентов логистических расходов и вдвое сократить время в пути», — сказал Бейранванд.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — 15-20 миллионов тонн грузов.