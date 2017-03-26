США требуют от белорусских властей освободить задержанных участников акции оппозиции, которая была пресечена милицией в субботу в Минске.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении американского посольства в Белоруссии.

По информации правозащитников, около 700 человек задерживались в субботу в Минске во время акции оппозиции, около 100 из них по-прежнему остаются в районных управлениях внутренних дел. Некоторых из задержанных на акции отпускали без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли», — говорится в заявлении на сайте дипмиссии. В нем подчеркивается, что «масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями».

«Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц», — отмечается в заявлении.

«Насколько нам известно, некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Белоруссии незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами», — говорится в заявлении.