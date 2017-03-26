Евросоюз критикует Минск за репрессии в отношении свободы слова и собраний, которые «противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и её международным обязательствам». Согласно информации «Лайфа», это заявление содержится в коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии 25 марта прошли массовые несанкционированные протесты против указа президента страны Александра Лукашенко о тунеядстве. Акции начались с утра и закончились задержанием десятков человек.

В документе официального представителя главы дипломатии ЕС сообщается о регулярных сообщениях, касающихся «превентивных арестов и задержаний по разным обвинениям». Таким образом, указывается в документе, «действия Минска противоречат обязательствам по демократизации». Представитель главы дипломатии ЕС призывает освободить «всех недавно задержанных мирных граждан».

— Евросоюз намерен выстраивать свои отношения с Белоруссией именно на основании соблюдения страной основополагающих прав принципа верховенства права, — гласит текст коммюнике.

Евросоюз указывает, что предпринимаемые Белоруссией шаги в соблюдение всеобщих свобод и прав человека «останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского союза с этой страной».

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