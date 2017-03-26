Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна готова принять все страны-участницы песенного конкурса, в том числе и представителя от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательств. Такое заявление Кириленко сделал в эфире «Украинского радио». Видеозапись заявления опубликовала пресс-служба вице-премьера.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал Кириленко.

Кириленко добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России». Историю вокруг участия России в «Евровидении» он назвал провокацией Москвы.

«Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — подчеркнул он.