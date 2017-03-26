«Около 64%», — цитирует РИА Новости министра, ответившего на вопрос о выполнении соглашения стран вне ОПЕК в марте.
Дата: 2017/03/26 0:03
Раздел: Экономика
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