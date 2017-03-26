Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, выполнили в марте соглашение по сокращению добычи нефти на 64%. Об этом сообщил министр нефти Кувейта Иссам Аль-Марзук.

«Около 64%», — цитирует РИА Новости министра, ответившего на вопрос о выполнении соглашения стран вне ОПЕК в марте.