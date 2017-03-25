О том, что Беларусь может стать новой жертвой «русского мира», заявляют не только украинские, но и российские эксперты. Видимо, президент Александр Лукашенко подобные риски понимает лучше других, поэтому максимально предпринимает все, что в его силах, чтобы избежать и малейшего повода для «введения» войск российских «добровольцев».

Достаточно резонансным на этом фоне выглядит заявление бывшего советника Путина Андрея Илларионова. В интервью украинским СМИ он сказал, что Беларусь находится в более сложной ситуации, нежели Украина. Прежде всего, в геополитическом плане.

Если в 2014-ом руководство США и стран ЕС четко заявило о своей позиции в отношении агрессии РФ, то сейчас в Белом доме больше заняты «собственными проблемами». Параллельно с этим Россия «стоит» на пороге президентских выборов. К 2018 году в Кремле заинтересованы подать избирателям очередную «конфетку» в виде новой победы «русского мира», а точнее — оружия. Беларусь Илларионов считает идеальной «мишенью».

Свои доводы он объясняет резким изменением лексики и стилистики российских СМИ. Их освещение событий в Беларуси подводят к мысли, что якобы необходима «братская помощь» со стороны «старшего брата». В социальных сетях быстрыми темпами регистрируются аккаунты «народных республик» по примеру Донбасса и регионов Украины. Аналогичный сценарий реализовывался в Украине в 2014-ом.