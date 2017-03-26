США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. Об этом сообщил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

По его данным, «введенные санкции стали результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство».

Он также подчеркнул, что «эти санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года» в результате присоединения Крыма к России.

В новом списке санкций оказались «Росборонэкспорт», объединение «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

На сайте госдепартамента сообщается, что санкции были введены 21 марта. Объявлено о них было 24 марта.

В чем конкретно обвиняются российские компании, в госдепартаменте не указали.