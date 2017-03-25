Экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» стала самой масштабной за всю историю проекта. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на WWF.

«»Час Земли» в 2017 году стал самым массовым в истории — к акции присоединились более 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году. В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов страны — в 1,5 раза больше, чем в 2016 году», — сказано в сообщении.

Экологическая акция «Час Земли» прошла в 11-й раз, впервые она состоялась в 2007 году в Австралии. С тех пор каждый год в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 ее участники на 60 минут выключают свет и электроприборы.