Турция может провести референдум о возобновлении переговоров о вхождении Турции в состав Евросоюза. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

«Мы проведем референдум 16 апреля, а после этого мы решим провести второй о переговорах о вступлении в ЕС, и мы сделаем то, что скажет народ», — заявил лидер Турции.

В Турции планируется провести 16 апреля референдум о конституционной реформе. Согласно предлагаемым поправкам, в стране к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а обязанности главы правительства будет исполнять президент. Он будет наделен правом издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и других высокопоставленных должностных лиц и сможет распускать парламент.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. В ноябре 2016 году Европарламент единогласно принял резолюцию о временно прекращении переговоров с Турцией о членстве в ЕС. Принятие документа было связано с «непропорциональной» реакцией Анкары на неудавшуюся попытку военного переворота летом 2016 года. По мнению членов Европарламент, Турция приняла «непропорциональные репрессивные меры». Несмотря на это, в резолюции указано, что европейские депутаты остаются приверженцами желания Турции вступить в ЕС. Резолюция носила рекомендательный характер и является обращением к Европейской комиссии, а также правительствам стран Евросоюза.

Эрдоган заявлял, что недоволен темпами вступления Турции в Евросоюз, и отмечал, что Турция работает над этим более 50 лет и «сделала на этом пути даже больше, чем следовало». Он также сказал, что у Турции есть альтернативы ЕС. Он привел в пример Шанхайскую организацию сотрудничества.