По данным издания, в связи с инцидентом программа тестирования беспилотных автомобилей временно приостановлена.

В полиции отметили, что виновником аварии был водитель управляемого автомобиля.

#UPDATE: No injuries yet reported in an accident involving a self-driving #uber, captured by @fresconews user Mark Beach in Tempe, AZ. pic.twitter.com/kmizvRD5WP

— Fresco News (@fresconews) 25 марта 2017 г.