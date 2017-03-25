Вакцина разрабатывается в несколько этапов с использованием методов генной инженерии.

Ученым из Китая и Франции удалось разработать вакцину против вируса, вызывающего лихорадку Зика. Она уже вступила в фазу доклинических исследований, а в 2019 году она станет доступной для использования в странах Африки.

Рекомбинантная вакцина разрабатывается в несколько этапов с использованием методов генной инженерии.

Ученые создают генетические структуры в виде гибридных ДНК: в генетическую структуру безвредного микроорганизма встраиваются участки ДНК болезнетворного вируса.

Впервые болезнь обнаружили 69 лет назад у макак-резусов в Уганде. Первые сообщения о вспышках болезни, вызванной вирусом Зика, поступили из Тихоокеанского региона в 2007 и 2013 годах.