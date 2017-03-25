Вице-президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Джонатан Тейлор заявил, что Китай получит от банка кредит в размере €500 млн для финансирования проектов по развитию экологически чистых технологий, передает «Синьхуа».

Он отметил, что Европейский инвестиционный банк планирует наращивать объемы инвестиций в экологически чистые проекты по всему Китаю, включая сферу городского транспорта, лесного хозяйства и энергоэффективности. В прошлом году Китай получил от EIB €298 млн на восемь проектов в сфере «зеленой» экономики, а в 2018 году планируется выделение еще €500 млн, передает Gazeta.ru.

Тейлор также добавил, что совместно с Народным банком Китая (центробанком) идет работа по стандартизации «зеленых» облигаций.