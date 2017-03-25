Здание института Аль-Азхар подорвали с помощью самодельного взрывного устройства Боевики на Синайском полуострове, используя самодельно взрывное устройство, подорвали здание исламского института Аль-Азхар.

Об этом сообщает Al Masry Al Youm со ссылкой на источники.

«Боевики в масках заложили взрывные устройства по периметру здания в районе Эз-Зухур, после чего привели в действие. В результате обрушились четыре этажа института, на которых располагались классы и помещения администрации», — говорится в сообщении. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, также сегодня сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб был осуществлен авиаудар по тюрьме, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек. Среди погибших были и заключенные, и персонал — двое тюремщиков.