Комендант береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт сообщил, что США, Россия, Канада, Дания, Финляния, Исландия, Норвегия и и Швеция подписали договор о сотрудничестве в Арктике.

Договор оговаривает базовые принципы, тактическое взаимодействие, регламент и протоколы обмена информацией в случае чрезвычайных ситуаций на море и совместных операций в Арктике.

Документ подписали во время Арктического форума в Бостоне.«Этот форум быстро зарекомендовал себя как крупнейшая площадка для развития безопасности, надежной и экологически ответственной деятельности в Арктике», — заявил комендант береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.

Арктический форум создали в 2015 году. Тогда прибережные государства решили найти стратегию и способы достижения безопасности в регионе.

В том же году состоялись первые учения в Исландии и в США, а следующие тренировки совместной деятельности запланированы на 2017 год.

Известно, что следующая встреча защитников Арктики состоится Финляндии.