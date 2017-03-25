Евросоюзу необходима «мобилизация совести» и решительные совместные действия, так как грядущее десятилетие станет ключевым для европейского сообщества, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

В субботу лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

«Следующие десять лет, как подчеркивает Декларация, станут действительно ключевыми для европейского проекта», — заявил Маттарелла, выступая перед лидерами стран Евросоюза на приеме в Квиринальском дворце.

По его словам, глобализация и резкий рост числа действующих лиц на международной арене вынуждают «следовать во все более плотном графике движения». «Скорость изменений должна заставить нас сомкнуть ряды Союза, чтобы сделать его более гибким и конкурентоспособным», — отметил президент Италии.

«Без перспективы растущих шагов вперед, которые стали «закваской» для европейской конструкции, мы рискуем впасть в фатальный паралич. Необходима мобилизация, прежде всего совести, и решительные общие действия по усилению сотрудничества между нашими службами информации и безопасности», — сказал Маттарелла, по завершении своей речи предложив поднять бокалы за Европу и союз ее народов.