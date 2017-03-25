По меньшей мере 22 боевика террористической организации ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара.

Как сообщает ТАСС, авиаудар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как сообщил агентству Синьхуа официальный представитель провинциального правительства Аттаулла Ходжиани, целью нанесенных в пятницу вечером ударов были укрытия боевиков в районе Мило и Назиан. Среди погибших числятся два полевых командира террористов, известные как Шино и Даз Гуль.