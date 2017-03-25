В Сети опубликовали видео с места крушения самолета в штате Джорджия. Жилой дом загорелся после того, когда рядом с ним рухнул самолет. Известно, что пилот погиб на месте крушения.

В Джорджии (США) самолет «Cessna Citation I» упал на жилой дом около семи часов утра 25 марта.

Пассажиров в самолете не было, пилот погиб на месте инцидента. Дом в момент катастрофы пустовал — вся живущая в нем семья в тот момент была в церкви.

Отмечается, что самолет летел в аэропорт Фултон Каунти. Вследствие падения воздушного судна разгорелся пожар.

Официальной информации о причинах произошедшего нет, однако известно, что незадолго до падения с самолета поступал сигнал бедствия.