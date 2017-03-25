Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, предположительно, обсуждал возможность высылки из страны проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке военного переворота в Турции.

О проведении таких переговоров между Флинном и турецкой стороной рассказал в видеоинтервью бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси. По его словам, они были неофициальными и велись в сентябре прошлого года в нью-йоркском отеле.

Как утверждает со ссылкой на Вулси газета Wall Street Journal, на этих переговорах Турцию представляли родственник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам Вулси, он не знает всех деталей переговоров, поскольку опоздал к их началу, но в той их части, на которой он присутствовал, всерьез обсуждались способы выдворить Гюлена из США в обход официальной процедуры экстрадиции.

Представители Флинна не отрицают самого факта встречи, но утверждают, что он никогда не обсуждал возможность нарушения закона в отношении кого-либо и противозаконную высылку кого-либо из страны.

Майкл Флинн покинул должность советника Трампа после того, как выяснилось, что он несколько раз контактировал с российским послом и не предоставил президенту полную информацию об этих контактах.