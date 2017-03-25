По меньшей мере 17 человек пострадали в результате поломки эскалатора в одном из торговых центров Гонконга, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Инцидент произошел в торговом комплексе Langham Place в районе Монгкок около 16.00 по местному времени. Сообщается, что эскалатор длиной около 40 метров внезапно увеличил скорость почти в два раза, а затем резко притормозил. В этот момент на эскалаторе находилось много людей.

Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на очевидцев, среди пострадавших 14 женщин и трое мужчин.