РФ на сегодняшний день имеет больше всего заключенных среди европейских стран в расчете на 100 тысяч населения — 439.2 человек

В России самый высокий процент заключенных среди европейских стран. Убийства, как и раньше, являются самым распространенным преступлением, зафиксирован самый высокий уровень преступлений, связанных с наркотиками на душу населения.

Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Общая численность заключенных в России в 2015 году составляла 642 470 человек (снижение на 4% по сравнению с 671 027 заключенными в 2014 году). В это число входят 1689 несовершеннолетних правонарушителей.